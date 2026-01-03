إعلان

صور.. نور عمرو دياب تستقبل عام 2026 بذكريات عام 2025

كتب : مروان الطيب

11:02 م 03/01/2026
    نور مع إحدى صديقاتها
    نور عمرو دياب
    نور مع ياسين رشدي
    نور مع صديقتها

استقبلت نور عمرو دياب عام 2026 باستعادة ذكرياتها طوال عام 2025، ونشرت العديد من الصور عبر صفحتها على "انستجرام.

وظهرت نور في الصورة رفقة مدرب الرقص ياسين رشدي، إلى جانب صور رفقة الأصدقاء وكتبت: "2026 بتبتدي بداية عظيمة، مين برضه عايز يرقص أكتر في 2026؟".

مدرب الرقص ياسين رشدي يهدي نور عمرو دياب أغنيته الجديدة

وطرح مدرب الرقص ياسين رشدي أولى أغانيه "جمال عينيها" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وقام ياسين في نهاية الأغنية بكتابة إهداء لنور عمرو دياب والذي يقوم بتدريبها وكتب: "إهداء إلى نور اللي شافتني قبل ما أتكلم، وسمعتني قبل ما أغني".

نور عمرو دياب نور دياب شيرين رضا

