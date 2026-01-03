سامو زين عن زواجه وانفصاله في 6 أيام: "كنت صغير وباخد قرارات سريعة"

حل الفنان سامو زين ضيفا على برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز والمعروض على قناة "MBC مصر".

تحدث سامو زين عن علاقته بنجوم الوسط الغنائي والفني وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن أسرار كشف عنها لأول مرة.

وعن زواجه وانفصاله قال: "حبيت واتجوزت في 3 أيام وانفصلنا بعد 3 أيام برضه، كنت لسه صغير في الجامعة وكنت سريع جدا وباخد قرارات سريعة".

أغاني سامو زين

طرح سامو زين أكثر من أغنية سينجل خلال الفترة المقبلة أبرزها أغنية "سما صافية" وأغنية "بحبك موت"، وأغنية "انهيار" وحققت الأغاني نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

آخر مشاركات سامو زين الفنية

كانت آخر مشاركات سامو زين في الدراما التليفزيونية بمسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" عام 2019 بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

تدور أحداث المسلسل حول 3 شخصيات بقصص مختلفة: الأولى بيلا، والثانية لهفة والثالثة لولي.

