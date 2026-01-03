كتب- مصراوي:

شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، واكتفت في تعليقها عليها بوضع رمز قلب باللون الـ(بني).

وظهرت درة في جلسة التصوير بإطلالة أنيقة مرتدية (بدلة) من اللون البني، وانهالت التعليقات من معجبيها، ومن بينها: "تحفة"، "بعشق اللون البني وفيكي خطير"، "بحبك جدا وبموت فيكي"، "القمر"، "رائعة"، "درة الحلوة"، "سندريلا تونس".

جدير بالذكر أن درة تشارك في السباق الرمضاني لعام 2026 ببطولة مسلسل علي كلاي، مع الفنان أحمد العوضي، وعدد كبير من الفنانين، بينهم: يارا السكري، عصام السقا، ريم سامي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

درة تنتظر أيضا طرح فيلم "الست" والذي يجمعها بعدد كبير من النجوم: يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، دنيا سامي، عمرو عبدالجليل، إخراج خالد أبو غريب.