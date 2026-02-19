الكويت تعلن المساهمة بمليار دولار لدعم غزة

(د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الخميس عن مساهمة الكويت بمبلغ مليار دولار أمريكي على مدى السنوات القادمة، وذلك دعما لجهود مجلس السلام في غزة وتأكيدا على التزام الكويت الثابت بدعم كل مسعى يهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال جراح الصباح في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول لمجلس سلام غزة الذي عقد في العاصمة واشنطن برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نجدد دعم دولة الكويت المبدئي والثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة".

وأضاف "لطالما كانت القضية الفلسطينية ودعمها تشكل أحد ركائز السياسة الخارجية الكويتية الأمر الذي يحتم علينا دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى إحلال السلام بما فيها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط الـ 20 ".

وأعرب وزير الخارجية عن شكره للرئيس ترامب على جهوده الرامية إلى المساهمة في التوصل إلى إنهاء حالة الصراع بما يؤول نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب جراح الصباح في ختام كلمته عن أمل الكويت باستمرار نجاح هذا المسار "الذي يظل مرهونا بتكاتف وتضامن المجتمع الدولي".