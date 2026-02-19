"وبخته على تحرشه بها".. الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على طالبة بالقليوبية

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، بمعاقبة فتاة وعاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامهما بسرقة مسكن ضابطين عن طريق الإكراه ليلاً، فيما برأت 3 متهمين آخرين.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح وأحمد محمد خلف، بحضور وكيل النائب العام زياد فاخر فتحي، وأمانة سر طلعت عبده وأيمن عبد اللطيف.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 13860 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 7856 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن "دميانة.ع"، و "مايكل.ع"، و"مح.ص"، و "م .ع"، و" ش.س"، سرقوا و آخر مجهول مبالغ مالية خاصة "محمد .م" و "عبد الله.ن" (ضابطين من جنسية إحدى الدول)، عن طريق الإكراه الواقع عليهما بمسكنهما ليلاً، بأن وضعوا مُخططا محكما لسرقتهما.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمة الأولى "دميانة" أمدت المتهم الثاني "مايكل" بمحل تواجد المجني عليهما (الضابطين الخليجيين)، فهموا عليهما بعصبتهم بعدما وزعوا الأدوار فيما بينهم على نحو ما جرى بينهما من اتفاق مسبق بين مراقب للطريق تولاه المتهمان الثالث والرابع.

وأوضحت النيابة العامة أن باقي المتهمين طرقوا باب مسكن الضابطين، وما أن ظفروا بهما، أشهروا في وجههما "سكين وكتر"، و بثوا الرعب في نفسيهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما و إتمام السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه "محمد.م"، وأكد أنه حال تواجده ليلا بمسكنه، وبرفقته الشاهد الثاني، والمتهمة الأولي، فوجئ بقيام المتهم الثاني، وبرفقته مجهولين باقتحام مسكنهما، مُشهرين في وجههما سلاحين ما بث الرعب في نفسهما، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما، والاستيلاء على منقولاتهما ومبالغ مالية كانت بحوزتهما، وعزي قصدهم سرقتهما كرها عنهما.

وأحال المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أدانت متهمان (الاول والثاني) بالسجن المُشدد 10 سنوات و برأت باقي المتهمين.