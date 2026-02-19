إعلان

لحظات من التهور كادت تنتهي بكارثة.. تفاصيل واقعة "أطفال بولاق"

كتب : مصراوي

08:39 م 19/02/2026

الاطفال ووالدهم

كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن قيادة طفل دراجة كهربائية وبصحبته 3 أطفال آخرين على أحد الطرق السريعة بالجيزة معرضاً حياته والآخرين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة الكهربائية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ومستقليها 4 أطفال أشقاء مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وضبط والدهم (مالك المركبة – مقيم بدائرة القسم).

أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين

بمواجهته اعترف بارتكاب أبناءه الواقعة دون علمه وتحفظت الشرطة على الدراجة الكهربائية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واقعة بولاق الدكرور دراجة كهربائية أمن الجيزة

