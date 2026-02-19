تابعنا على

كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن قيادة طفل دراجة كهربائية وبصحبته 3 أطفال آخرين على أحد الطرق السريعة بالجيزة معرضاً حياته والآخرين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة الكهربائية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ومستقليها 4 أطفال أشقاء مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وضبط والدهم (مالك المركبة – مقيم بدائرة القسم).

أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين

بمواجهته اعترف بارتكاب أبناءه الواقعة دون علمه وتحفظت الشرطة على الدراجة الكهربائية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.