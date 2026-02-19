إعلان

البث العبرية: إسرائيل ستشن هجوما على إيران في هذه الحالة

كتب : عبدالله محمود

08:48 م 19/02/2026

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر أمنية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشن هجوما على إيران إذا استهدفت تل أبيب، ردا على قصف أمريكي محتمل.

وترى القناة الـ12 العبرية، أن الحشد الهائل للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط يوفر قوة هائلة في حال قررت أمريكا مهاجمة إيران.

وأكدت القناة العبرية في تقرير لها، أن الحشد الأمريكي سيسمح للقوات الأمريكية بشن حملة جوية تستمر لأسابيع ضد النظام في إيران.

وأوضحت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال يقوم في الوقت الحالي بتقديم المساعدات للقوات الأمريكية وبتنظيم قدراتها بالمنطقة.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة كثفت في الأسابيع الأخيرة أكبر قواتها العسكرية في الشرق الأوسط منذ غزوها للعراق قبل أكثر من عشرين عاماً.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، تشمل القوة الأمريكية الموجودة بالمنطقة أسطولاً بحرياً يحتوي على حاملتي طائرات وحوالي 17 مدمرة وبارجة حربية، وعشرات الطائرات المقاتلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على إيران إسرائيل وإيران أمريكا وإيران إيران وأمريكا طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حياة الدرديري: الطفل أمانة مش لعبة والحماية فعل مش مجرد كلام ومشاعر
مصراوى TV

حياة الدرديري: الطفل أمانة مش لعبة والحماية فعل مش مجرد كلام ومشاعر
صراخ وبكاء أسماء جلال بسبب مقلب رامز جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

صراخ وبكاء أسماء جلال بسبب مقلب رامز جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
ترامب يعلن تبرع واشنطن بـ"رقم صغير جدا" لإعادة إعمار غزة
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن تبرع واشنطن بـ"رقم صغير جدا" لإعادة إعمار غزة
حريق يلتهم "مركب أفراح" في نهر النيل بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

حريق يلتهم "مركب أفراح" في نهر النيل بكفر الشيخ
بعد توضيح ابنة "نجم".. ما لا تعرفه عن "ياما مويل الهوى" أغنية مقدمة "صحاب
دراما و تليفزيون

بعد توضيح ابنة "نجم".. ما لا تعرفه عن "ياما مويل الهوى" أغنية مقدمة "صحاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة