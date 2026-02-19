البث العبرية: إسرائيل ستشن هجوما على إيران في هذه الحالة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر أمنية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشن هجوما على إيران إذا استهدفت تل أبيب، ردا على قصف أمريكي محتمل.

وترى القناة الـ12 العبرية، أن الحشد الهائل للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط يوفر قوة هائلة في حال قررت أمريكا مهاجمة إيران.

وأكدت القناة العبرية في تقرير لها، أن الحشد الأمريكي سيسمح للقوات الأمريكية بشن حملة جوية تستمر لأسابيع ضد النظام في إيران.

وأوضحت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال يقوم في الوقت الحالي بتقديم المساعدات للقوات الأمريكية وبتنظيم قدراتها بالمنطقة.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة كثفت في الأسابيع الأخيرة أكبر قواتها العسكرية في الشرق الأوسط منذ غزوها للعراق قبل أكثر من عشرين عاماً.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، تشمل القوة الأمريكية الموجودة بالمنطقة أسطولاً بحرياً يحتوي على حاملتي طائرات وحوالي 17 مدمرة وبارجة حربية، وعشرات الطائرات المقاتلة.