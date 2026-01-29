إعلان

"نعمل حاجة تنفع الشباب".. لماذا رفض عصام عمر عمل عرض خاص لـ"بطل العالم"؟

كتب : هاني صابر

06:37 م 29/01/2026 تعديل في 07:08 م

صناع مسلسل بطل العالم في مركز شباب صفط اللبن

كشف الفنان عصام عمر، عن سبب رفضه إقامة عرض خاص لمسلسله "بطل العالم" قبل انطلاقه.

وكتب عصام عمر، عبر حسابه على فيسبوك: "قبل ما نبدأ حلقات المسلسل كنا متعودين نعمل عرض خاص ونعزم الناس تيجي تتفرج على أول حلقة كأنه فيلم، بس المرة دي مكنتش حابب أعمل كده لأني عمري ما عملت عرض خاص لمسلسل من اللي عملتهم".

وتابع: "جاتلنا فكرة إن بفلوس العرض الخاص نعمل حاجة تنفع أكتر الشباب في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه والنهاردة الصبح ربنا كرمنا وعملنا ده مع صديقي وشريكي واللي الفكرة بدأت من عنده المنتج طارق نصر".

وأضاف: "شكرا لـ يانجو بلاي اللي متأخروش علينا في إننا نعمل حاجة تنفع الناس أكتر وأكتر.. أقدم لكم مركز شباب صفط اللبن (بطل العالم)".

وتعرض اليوم الخميس، الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل "بطل العالم".

مسلسل "بطل العالم" مكون من 10 حلقات وبطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عبدالحميد، محمد لطفي، آدم النحاس، ومنى هلا، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد.

