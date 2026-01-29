تعرف على موعد حفل هاني شاكر ووائل جسار في أبوظبي

يستعد المطرب هاني شاكر والمطرب وائل جسار لإحياء حفل غنائي ضخم، من المقرر إقامته في أبوظبي يوم 31 يناير الجاري.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: "ليلة طربية استثنائية تجمع النجمين هاني شاكر ووائل جسار".

يُذكر أن الفنان هاني شاكر كان تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، بعد خضوعه لجراحة في العمود الفقري.

فيما يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب، والمقرر إقامته يوم 12 فبراير المقبل، على مسرح دار الأوبرا المصرية.

