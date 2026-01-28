هدى الإتربي تستعيد ذكرياتها بإطلالة جريئة في 2021 والجمهور يعلق (صور)
كتب : هاني صابر
استعادت الفنانة هدى الإتربي، ذكرياتها بإطلالة جريئة خضعت لها في عام 2021.
ونشرت الإتربي، الصور التي ظهرت فيها بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعيدها إلى عام 2021".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة كل الأجيال، قمر، أحلى فنانة، حلوة الطلة، الجميلة، الحلوة".
يذكر أن، هدى الإتربي تخوض دراما رمضان 2026 بمسسل "مناعة" ويشاركها البطولة أحمد خالد صالح، مها نصار، محمد علي رزق، ورياض الخولي، فكرة عباس أبو الحسن، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.