أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية الشفافية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة.

وقال الرئيس خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، إن هناك خلاف دائم بين وزير الكهرباء ووزير البترول ووزير المالية، ليست خلافات في الموازنة فقط، بل خلافات مستمرة على طول الخط.

وأضاف: "الوزرا بيتخانقوا مع بعضهم ومش بيقولوا للناس"، مؤكدًا أنه يفضل دائمًا الحديث بشفافية ووضوح، قائلاً: "هي دي الحكاية".

وأشار الرئيس إلى أن الحكومة ستكون سعيدة إذا تقدم إليها أحد بمقترحات للحل، داعيًا أصحاب الأفكار إلى التقدم دون تردد.

وقال الرئيس السيسي: "اللي عنده حل يجي وإحنا هنبقى سعداء جدا إن إحنا نسمع منه".

وأضاف محذرًا: "خليك على قد اللي إنت فيه.. الدولة حاجة تانية خالص.. ومصر حاجة تانية خالص".

وتابع الرئيس السيسي مؤكدًا على أهمية الاصطفاف الوطني في الظرف الراهن، في ظل التغيير الذي يحدث في المنطقة. وقال: "إحنا مش عاوزين نبقى وراء بعض.. أنا مش عاوزكم تبقوا ورا مني.. تبقوا جنبي.. وقدامي حتى".

ودعا إلى ضرورة أن يكون الحديث مبنيًا على المعرفة والمصداقية، خاصة من قبل الإعلاميين والكتاب، قائلاً: "كل واحد فينا وخاصة اللي بيتكلم أو بيكتب أو فاهم إنه عارف، إحنا محتاجين نعرّفه أكتر عشان لما يتكلم تبقى فيه مصداقية لكلامه وإلا كانت مشكلة مصر اتحلت من 50-60 سنة".

وأوضح السيسي أن عدم حل المشكلات إما يعود لعدم قدرة المسؤولين أو بسبب عظم المشكلة نفسها، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية هو فضل من الله وليس منة من أحد، مشددًا على أنه لم يُدخل البلاد في مغامرات غير محسوبة.

وأكد الرئيس السيسي أن دولًا تضيع بسبب حسابات خاطئة، وهو أمر لم يحدث في الفترة الماضية بفضل الله.