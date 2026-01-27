إعلان

"النجمة الغالية".. عبير صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير

كتب : سهيلة أسامة

05:18 م 27/01/2026
كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت الفنانة عبير صبري في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت عبير بإطلالة كاجوال غير تقليدية وجريئة، إذ ارتدت فستانًا أبيض بسيط من قماش الدانتيل، ونسقته مع بنطلون جينز واسع، وحذاء أسود طويل وحقيبة جلد.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "النجمة الغالية"، "قمر ما شاء الله"، "قمر يا بيرو".

وتخوض عبير صبري دراما رمضان 2026 بمسلسل "البخت"، المقرر عرضه على قناة أبوظبي، وهو من بطولة أحمد عبدالعزيز، نسرين أمين، حسين فهمي، وأحمد وفيق، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج معتز حسام.

