إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـأشرف زكي يكشف لـ"مصراوي" حقيقة تدهور حالة عادل إمام ونقله للمستشفى، أبرز أزمات نادر أبو الليف، جورجينا في البيت الأبيض لحضور العرض الخاص لفيلم زوجة ترامب"ميلانيا"، مؤلف"وننسى اللي كان" يرد على تشابه أحداثه مع حياة ياسمين عبدالعزيز وشيرين، ماجدة الرومي تمازح إلهام شاهين في أحدث ظهور، وغيرها من الأخبار.