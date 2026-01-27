إعلان

حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا في البيت الأبيض

كتب : مصراوي

12:48 ص 27/01/2026
حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا في البيت الأبيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـأشرف زكي يكشف لـ"مصراوي" حقيقة تدهور حالة عادل إمام ونقله للمستشفى، أبرز أزمات نادر أبو الليف، جورجينا في البيت الأبيض لحضور العرض الخاص لفيلم زوجة ترامب"ميلانيا"، مؤلف"وننسى اللي كان" يرد على تشابه أحداثه مع حياة ياسمين عبدالعزيز وشيرين، ماجدة الرومي تمازح إلهام شاهين في أحدث ظهور، وغيرها من الأخبار.

شيرين ياسمين عبد العزيز أبوالليف جورجينا

إعلان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
10صور تكشف قصة حبهما..مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور معا
زووم

10صور تكشف قصة حبهما..مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور معا
"السنين خدتني وجريت بيا".. تيسير فهمي تكشف سبب غيابها عن الفن 13 عامًا
زووم

"السنين خدتني وجريت بيا".. تيسير فهمي تكشف سبب غيابها عن الفن 13 عامًا
كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟
رياضة محلية

كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟
"قفزة الموت".. ماذا حدث لطالبة الثانوي في "ميكروباص الرعب" بالإسكندرية؟
أخبار المحافظات

"قفزة الموت".. ماذا حدث لطالبة الثانوي في "ميكروباص الرعب" بالإسكندرية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026