قبل منشور المذيعة.. أبرز أزمات نادر أبو الليف

تصدر اسم المطرب نادر أبو الليف، محركات البحث، بعد منشور غامض كتبه عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكشف أبو الليف أن إحدى المذيعات كانت صديقة مقربة له، ثم قامت بعمل "بلوك"، ما دعاه لكتابة المنشور، ليطالبه أصدقاءه بعدها بحذفه، معتبرين أنه تضمن ابتزازا للمذيعة.

قبل أزمة منشور المذيعة، لاحقت أبو الليف العديد من الأزمات، أبرزها:

قتل دون قصد

عام 2017، ارتكب المطرب نادر أبو الليف حادث مروري أدى لمقتل طفل يبلغ من العمر 15 عاما، وأخلت النيابة سبيله بعدها بكفالة.

استعادة شقة والديه

عام 2022، دخل أبو الليف في نزاع مع شخص استولى على شقة والديه بمنطقة جليم بالإسكندرية، بعدها أعلن استعادة الشقة.

وكتب أبو الليف وقتها: "الحمد لله والشكر لله، تم تشميع شقة والدي ووالدتي القائمة بشاطئ جليم على البحر، كما تم طرد الشخص قاعد فيها (بلطجي) هو وزوجته وأولاده، ومش عايز يعطينا حقنا في ورثنا الشرعي، وكان عامل حيازة على الشقة لزوجته".

خلاف مع أيمن بهجت قمر

دخل نادر أبو الليف في خلاف مع الشاعر أيمن بهجت قمر، الذي تجمع بينهما صلة قرابة من الدرجة الأولى.

واتهم أبو الليف، الشاعر أيمن بهجت قمر، بالتقصير في حقه، ما دفع الأخير للرد عليه وطالبه بالتوقف عن توجيه الإساءة له عبر السوشيال ميديا.

احتراق سيارته

كشف نادر أبو الليف، عبر حسابه بموقع فيسبوك، عام 2022، عن احتراق سيارته، وقال إن "العين والحسد" هما السبب في احتراقها.

وكتب: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، والله والله والله ربنا نجاني أنا ومراتي وأولادي الثلاثة، الحمدلله عربيتي ولعت وربنا نجانا، علشان العين والحسد والقر يا ناس يا شر كفايا قر، والعين صابتني ورب العرش نجاني والحمدلله".