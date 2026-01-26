إعلان

الأربعاء.. عرض فيلم "رِ سينما" بمركز الثقافة السينمائية

كتب : منال المصري

01:27 م 26/01/2026

فيلم رِ سينما

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية لعرض الفيلم الوثائقي "رِ سينما" يوم الأربعاء الموافق ٢٨ يناير في تمام الساعة السادسة مساء بمقر المركز.

ويعقب عرض الفيلم ندوة سينمائية تستضيف عددًا من الشخصيات السينمائية المشاركة في العمل ويديرها الكاتب والناقد السينمائي أحمد سعد الدين.

فيلم "رِ سينما" أول تجربة توثيقية جادة تسعى إلى فتح نقاش أوسع حول مستقبل الأرشفة والترميم السينمائي في مصر.

"ر سينما" فكرة وإخراج محمد عادل، إعداد وبحث إنجي ماهر، مونتاج أحمد هليل، مساعد مخرج روان علاء.

وحصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة "جائزة صلاح مرعي" ضمن فعاليات الدورة السابعة من ملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما بجاردن سيتي.

فيلم رِ سينما مركز الثقافة السينمائية ندوة سينمائية

