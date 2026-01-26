كتبت- منال الجيوشي

يبدأ الفنان دياب تسجيل مسلسله الإذاعي الجديد "ساعة شيطان" ضمن الخريطة الرمضانية لمحطة راديو إنرجي 92.1.

والمسلسل من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.

ونشرت صفحة الراديو علر فيسبوك صورة للفنان دياب، بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي والفنان حامد الشراب.

يذكر أن دياب يشارك في دراما رمضان المقبل بالمسلسل الكوميدي "هي كيميا" بطولة: مصطفى غريب، سيد رجب، ميشيل ميلاد، ميمي جمال، ومن إخراج إسلام خيري.