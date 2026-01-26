كتب- مصراوي:

كشف الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، عن إطلاق استمارة استقبال الأعمال التي ترغب في المشاركة فى الدورة التاسعة للمهرجان، في الفترة من الآن وحتي ١ مارس ٢٠٢٦ .

أما عن شروط التقدم للدورة التاسعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، فجاءت كالتالي:

يشترط أن يكون عرض المونودراما إنتاج حديث، كما يفضل ألا يزيد زمن المونودراما عن ٢٥ دقيقة، ويفضل عروض المونودراما التي تقدم رؤي غير تقليدية وأفكار حديثة ولا تستند إلى توجهات سياسية أو دينية أو أفكار تحض على الكراهية أو التمييز، كما يشترط أن يرسل خطاب ترشيح من الجهة المنتجة المسئولة عن المونودراما .

وتقوم لجنة المشاهدة والتقييم باختيار العرض وفق فلسفة المهرجان وتجاز العروض المرشحة من مهرجانات وجهات بينهم وبين المهرجان اتفاقات شراكة أو بروتوكولات تعاون، ولا يجوز الاعتراض على قرارات لجنة المشاهدة كما لا يجوز الاعتراض على قرارات لجنة التحكيم أو التعليق عليهما، ولا يستقبل العروض التي تم التقدم بها في سنوات سابقة أو شاركت بالفعل في الدورات السابقة.