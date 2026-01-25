"الأجمل والأحلى".. نادية الجندي تنشر صورة نادرة في شبابها

كشفت النجمة نادية الجندي عن صورة نادرة لها وهي في فترة الشباب. ونشرت نادية الجندي، الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوة أوي"، "قمر طول عمرك"، "صغيرة ولا كبيرة برضة قمر"، "القمر بتاعنا"، "نجمتنا العسل"، "الأجمل والأحلى".

تكريم نادية الجندي في مهرجان وهران

وحصلت نادية الجندي على تكريم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بدورته الثالثة بالجزائر بحضور عدد من نجوم وصُنّاع السينما في الوطن العربي. آخر أعمال نجمة الجماهير كانت المشاركة في مسلسل "سكر زيادة" وعُرض عام 2020.

