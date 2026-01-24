القائمة المبدئية لـ القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)

كتب- هاني صابر:

حددت عدد من القنوات الفضائية، بعض المسلسلات التي ستقوم بعرضها طوال شهر رمضان الكريم 2026 ، ولا زالت هناك مسلسلات لم يتم تحديد مكان عرضها عبر الشاشات في الموسم الرمضاني حتى الآن.

ونستعرض لكم القائمة المبدئية لمكان عرض مسلسلات رمضان 2026 في السطور التالية:

مسلسل "درش"

يعرض مسلسل "درش" في موسم دراما رمضان 2026 حصريا على شاشة قناة DMC ومنصة"واتش أت".

مسلسل "درش" بطولة مصطفى شعبان، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل "أولاد الراعي"

يعرض مسلسل "أولاد الراعي" في موسم دراما رمضان 2026 على شاشة قناة DMC و CBC ومنصة"واتش أت".

المسلسل يكشف الجانب الخفي من صراعات رجال الأعمال، في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من تأليف وإنتاج ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

"أولاد الراعي" بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبدالغني، غادة طلعت، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل "وننسى اللي كان"

يعرض مسلسل"وننسى اللي كان" في موسم دراما رمضان 2026 على شاشة قناة "MBC مصر".

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

مسلسل "البخت"

يعرض مسلسل "البخت" في موسم دراما رمضان 2026 عبر قناة أبو ظبي.

مسلسل "البخت" من تأليف حسام موسى، إخراج معتز حسام، وبطولة عبير صبري، أحمد عبدالعزيز، نسرين أمين، أحمد وفيق، عبير صبري، مجدي كامل، تامر فرج.

مسلسل "على قد الحب"

يعرض مسلسل "على قد الحب" في شهر رمضان 2026، عبر قناة "سي بي سي- CBC" و"سي بي سي دراما بشكل حصري، إلى جانب عرضه عبر منصة "واتش إت".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول معاناة سيدة بعد وفاة والدتها، إذ تواجه العديد من التحديات الخاصة بعملها كمصممة إكسسوارات إلى جانب المشاكل الأسرية التي تتضح كل حلقة.

مسلسل "على قد الحب"بطولة نيللي كريم، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإﺧﺮاﺝ خالد سعيد.

مسلسل "فخر الدلتا"

يعرض مسلسل "فخر الدلتا" على قناة "ON" وشبكة تليفزيون "الحياة" في موسم دراما رمضان 2026.

"فخر الدلتا" تدور أحداثه في إطار من الدراما والكوميديا حول رحلة شاب طموح من إحدى قرى الدلتا، يسعى لتحقيق حلمه في مجال الإعلانات والإبداع الفني.

المسلسل بطولة أحمد رمزي، انتصار، وتامر هجرس، وأحمد عصام السيد، ومن تأليف عبد الرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، ومن إخراج هادي بسيوني.

مسلسل "فن الحرب"

يعرض مسلسل"فن الحرب" في شهر رمضان 2026 على شاشة قناة "cbc".

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حول شاب يقرر السير خلف شغفه بالتمثيل، رافضًا العمل مع والده رجل الأعمال، قبل أن يتلقى صدمة قاسية بوفاة والده بعد تورطه في قضية نصب كبرى، لتتحول حياته من فنان إلى رجل يسعى للانتقام وكشف الحقيقة.

"فن الحرب" بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام ابراهيم، دنيا سامي، وآخرين، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "الست موناليزا"

يعرض مسلسل"الست موناليزا" في شهر رمضان 2026 على شاشة قناتي mbc مصر، mbc مصر2 ، بالإضافة الي منصة "شاهد".

المسلسل بطولة مي عمر، سوسن بدر، شيماء سيف، أحمد مجدي، وفاء عامر، إنجي المقدم، چوري بكر، محمود عزب، وإخراج محمد علي ، وتأليف محمد سيد بشير.

مسلسل "الكينج"

يعرض مسلسل "الكينج" في شهر رضمان 2026 على شاشة قناتي mbc مصر، mbc مصر2 ، بالإضافة الي منصة "شاهد".

مسلسل "الكينج" بطولة محمد عادل إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

مسلسل "ن النسوة"

يعرض مسلسل "ن النسوة" في موسم دراما رمضان 2026 على شاشة قناة "MBC مصر".

مسلسل"ن النسوة" بطولة مي كساب، ندى موسى، محمد جمعة، أحمد الرافعي، جوري بكر، هبة مجدي، تأليف محمد الحناوي، إخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "بابا وماما جيران"

يعرض مسلسل "بابا وماما جيران" في موسم دراما رمضان 2026 على شاشة قناة "MBC مصر".

مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، وإخراج محمود كريم، وإنتاج صادق الصباح.

مسلسل"إفراج"

يعرض مسلسل "إفراج" في موسم دراما رمضان 2026 على شاشة قناة "MBC مصر".

مسلسل"إفراج" تدور أحداثه الدرامية حول رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

المسلسل بطولة عمرو سعد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، وتارا عماد، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل "هى كيميا؟"

يعرض مسلسل "هى كيميا؟" في موسم دراما رمضان 2026 على شاشة قناة "MBC مصر".

المسلسل بطولة مصطفى غريب ومحمد دياب،مريم الجندي، ميشيل ميلاد، فرح يوسف، من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

مسلسل "علي كلاي"

يعرض مسلسل "علي كلاي" في موسم دراما رمضان 2026 على شاشة قناة "ON" بشكل حصري.

تدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول ملاكم قوي يحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

مسلسل "حد أقصى"

يعرض مسلسل "حد أقصى" في موسم دراما رمضان 2026 على شاشة قناة "الحياة" ومنصة "واتش أت".

تدور أحداث المسلسل حول قضية غسيل الأموال، من خلال استلام «صباح»، والتي تقوم بدورها روجينا لأموال كثيرة بالخطأ، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

مسلسل "حد أقصى" بطولة روجينا، ومحمد القس، وخالد كمال، ومن تأليف هشام هلال وإخراج مايا أشرف زكي في أول تجربة إخراجية لها.