رمضان 2026.. أحمد العوضي يكشف صورا جديدة من كواليس "علي كلاي"

كتب : هاني صابر

01:50 م 24/01/2026
    أحمد العوضي في كواليس علي كلاي (2)
    أحمد العوضي في كواليس علي كلاي (3)

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد العوضي، صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسله "علي كلاي" الذي ينافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "علي كلاي".

تتمحور أحداث مسلسل"علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات وصاحب معرض سيارات ضخم، يدخل في صراعات مدمرة مع أحد رجال الأعمال تصل إلى حد حرق معرضه، مما يخلق سلسلة من الأزمات الشخصية والاجتماعية.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، يارا السكري، درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

