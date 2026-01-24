إعلان

بصحبة شقيقتها.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة بأحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

01:05 م 24/01/2026
شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور، وذلك بصحبة شقيقتها "فاطمة".

ونشرت إيمان العاصي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حاسة أنه صباح الخير".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجميلة، القمر، أحلى فنانة، حلوين، قمرات انتوا الاتنين، جميلة الجميلات".

يذكر أن، إيمان العاصي يعرض لها حاليا مسلسل "قسمة العدل"، حيث بدأ عرض أولى حلقات العمل في 17 يناير على قناة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

المسلسل يتناول قضية اجتماعية حساسة تطرح موضوع المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، ويسلط الضوء على الآثار المترتبة على هذا التغيير في حياة الأسر والفتيات، وما يمكن أن يثيره من نقاشات وصراعات داخل إطار العائلة الواحدة.

