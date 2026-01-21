إعلان

"قالت لي إنها هتموت".. ريهام سعيد تكشف آخر كلمات الاستايلست ريهام عاصم قبل وفاتها

كتب : معتز عباس

06:32 م 21/01/2026 تعديل في 07:38 م

ريهام سعيد

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن آخر كلمات الاستايلست ريهام عاصم ، التي توفيت يوم الأحد بعد مرورها بأزمة صحية مفاجئة.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "كانت عارفه إنها هاتموت وقالت لي، الله يرحمك حبيبتي من أطيب الناس في الجنه ان شاء الله".

ورحلت عن عالمنا الاستايلست ريهام عاصم بعدما أشرفت كمصممة أزياء بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعاونت معها مع أبرز النجوم منها فيلم "بنك الحظ" عام 2017 بطولة الفنان محمد ممدوح والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني، مسلسل "شقة فيصل" عام 2019 بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيلم "عمهم" عام 2022 بطولة الفنان محمد إمام.

ريهام سعيد على انستجرام

