تعرف على موعد ومكان عزاء والدة نضال الشافعي

يستقبل الفنان نضال الشافعي، العزاء في وفاة والدته، بمسجد الحامدية الشاذلية، يوم السبت المُقبل.

وشُيع ظهر اليوم جثمان والدته إلى مثواها الأخير من مسجد آل بهجت بدريم لاند.

وحرص عدد من الفنانين على مساندته ومواساته، من بينهم أحمد السقا، عمرو عبد العزيز، محمد علي رزق، والمخرج خالد جلال.

يُذكر أن الفنان نضال الشافعي يشارك حاليًا في تصوير مسلسل "درش"، مع نخبة من نجوم الفن، بطولة النجم مصطفى شعبان، سلوى خطاب، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد علي رزق، غادة طلعت، وإخراج أحمد خالد أمين.

اقرأ أيضًا:

بحضور خالد جلال.. 20 صورة من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي

بعد الحجز على معاشه.. نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يهاجم مصلحة الضرائب