المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ينعى الملحن محمد عزت

نعى المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الفنان والملحن الكبير محمد عزت، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء 20 يناير 2026.

وجاء في البيان: "لقد كان الراحل قامة فنية كبيرة، أثرى الساحة الموسيقية المصرية بإسهامات خالدة، وترك بصمة مميزة في وجدان الجمهور وذاكرة الفن المصري الأصيل. وتميز الفقيد بإخلاصه لفنه، وحرصه الدائم على تقديم أعمال تحمل روح الهوية المصرية وصدق التعبير".

وأكد المخرج عادل حسان أن الفنان محمد عزت كان مثالًا للفنان الملتزم، الذي وهب حياته للفن، وظل وفيًا لقيم الجمال والإبداع حتى آخر لحظاته.

واختتم البيان: "يتقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلاميذه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان".