رمضان 2026.. طرح بوستر "هي كيميا" بطولة دياب ومصطفى غريب

بوستر مسلسل هي كيميا على ام بي سي مصر

كشفت قناة "ام بي سي مصر"، عن البوستر الرسمي لمسلسل "هي كيميا"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت القناة بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، وعلقت: "انتظروا مسلسل هي كيميا حصريا على شاشة MBC مصر في رمضان".

وتصدر البوستر الفنان دياب، الفنان مصطفى غريب، الفنانة مريم الجندي، الفنان ميشيل ميلاد، وغيرهم من النجوم.

ويعرض مسلسل "هي كيميا" في رمضان 2026، بطولة كل من دياب، مصطفى غريب، مريم الجندي، ميشيل ميلاد، فرح يوسف، من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

اقرأ أيضا..

عمرو سعد يكشف عن بوستر مسلسل "إفراج" استعدادا لعرضه رمضان 2026

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "وننسى اللي كان" رمضان 2026