رمضان 2026.. طرح بوستر "هي كيميا" بطولة دياب ومصطفى غريب

كتب : معتز عباس

07:25 م 20/01/2026

بوستر مسلسل هي كيميا على ام بي سي مصر

كشفت قناة "ام بي سي مصر"، عن البوستر الرسمي لمسلسل "هي كيميا"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت القناة بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، وعلقت: "انتظروا مسلسل هي كيميا حصريا على شاشة MBC مصر في رمضان".

وتصدر البوستر الفنان دياب، الفنان مصطفى غريب، الفنانة مريم الجندي، الفنان ميشيل ميلاد، وغيرهم من النجوم.

ويعرض مسلسل "هي كيميا" في رمضان 2026، بطولة كل من دياب، مصطفى غريب، مريم الجندي، ميشيل ميلاد، فرح يوسف، من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

بوستر مسلسل هي كيميا دياب مصطفى غريب رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026

