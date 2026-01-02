كتب- هاني صابر:

وصلت النجمة العالمية الأمريكية أنجلينا جولي، منذ قليل إلى مدينة العريش، برفقة السفيرة نبيلة مكرم عبيد وأروا جاييري من وزارة الخارجية الأمريكية في جولة لمحافظة شمال سيناء، تشمل معبر رفح ومخازن المساعدات ومستشفى العريش العام، وكان في استقبال الوفد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وتشمل زيارة أنجلينا جولي جولة في مخازن المساعدات اللوجستية المخصصة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى زيارة تفقدية لمعبر رفح البري للإطلاع على آليات نقل المساعدات من خلال فرق الهلال الأحمر المصري.

وكانت مجلة "بيبول" نقلت عن مصدر مقرب من أنجلينا جولي بأنها عرضت منزلها في لوس أنجلوس على مشترين مؤهلين، عقب الانتهاء من أعمال ترميم وتجديد واسعة في إطار خطة واضحة للانتقال إلى خارج البلاد خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أنجلينا جولي تعيش حالة من الحماسة والتفاؤل تجاه هذه المرحلة الجديدة، لا سيما مع انخراطها في مشاريع فنية وإنسانية مختلفة، معتبرة أن عام 2026 سيشكل نقطة تحول تمنحها حرية أوسع في اختيار مكان إقامتها ونمط حياتها بعيداً عن صخب المدينة.

وأضاف، أن التوصل إلى تسوية الطلاق في 2024 بعد نزاع قانوني دام 8 سنوات، أتاح لأنجلينا جولي إعادة ترتيب أولوياتها واتخاذ قرارات كانت مؤجلة منذ فترة طويلة.

يذكر أن، أنجلينا جولي تخطط لمغادرة لوس أنجلوس فور بلوغ التوأم نوكس وفيفيان لسن الـ 18 عاما في 2026.