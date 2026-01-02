إعلان

بالصور.. أنجلينا جولي تصل العريش لتفقد مخازن المساعدات لصالح الشعب الفلسطيني

كتب : هاني صابر

02:16 م 02/01/2026 تعديل في 02:16 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أنجلينا جولي تصل العريش (2)
  • عرض 7 صورة
    أنجلينا جولي في زيارة انسانية (1)
  • عرض 7 صورة
    أنجلينا جولي في زيارة انسانية (2)
  • عرض 7 صورة
    زيارة أنجلينا جولي لمخازن المساعدات لفلسطين
  • عرض 7 صورة
    أنجلينا جولي تصل العريش (1)
  • عرض 7 صورة
    النجمة الأمريكية أنجلينا جولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

وصلت النجمة العالمية الأمريكية أنجلينا جولي، منذ قليل إلى مدينة العريش، برفقة السفيرة نبيلة مكرم عبيد وأروا جاييري من وزارة الخارجية الأمريكية في جولة لمحافظة شمال سيناء، تشمل معبر رفح ومخازن المساعدات ومستشفى العريش العام، وكان في استقبال الوفد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وتشمل زيارة أنجلينا جولي جولة في مخازن المساعدات اللوجستية المخصصة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى زيارة تفقدية لمعبر رفح البري للإطلاع على آليات نقل المساعدات من خلال فرق الهلال الأحمر المصري.

وكانت مجلة "بيبول" نقلت عن مصدر مقرب من أنجلينا جولي بأنها عرضت منزلها في لوس أنجلوس على مشترين مؤهلين، عقب الانتهاء من أعمال ترميم وتجديد واسعة في إطار خطة واضحة للانتقال إلى خارج البلاد خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أنجلينا جولي تعيش حالة من الحماسة والتفاؤل تجاه هذه المرحلة الجديدة، لا سيما مع انخراطها في مشاريع فنية وإنسانية مختلفة، معتبرة أن عام 2026 سيشكل نقطة تحول تمنحها حرية أوسع في اختيار مكان إقامتها ونمط حياتها بعيداً عن صخب المدينة.

وأضاف، أن التوصل إلى تسوية الطلاق في 2024 بعد نزاع قانوني دام 8 سنوات، أتاح لأنجلينا جولي إعادة ترتيب أولوياتها واتخاذ قرارات كانت مؤجلة منذ فترة طويلة.

يذكر أن، أنجلينا جولي تخطط لمغادرة لوس أنجلوس فور بلوغ التوأم نوكس وفيفيان لسن الـ 18 عاما في 2026.

أنجلينا جولي مدينة العريش نبيلة مكرم عبيد وزارة الخارجية الأمريكية محافظة شمال سيناء معبر رفح خالد مجاور قطاع غزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026
عاجل| وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يطالبون برفع القيود عن مساعدات غزة فوراً