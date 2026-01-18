إعلان

شارك بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".. وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض


كتب- محمد فتحي:

08:50 ص 18/01/2026

محمود بشير

توفي قبل قليل، الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلنه الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مكرم صورة للفنان الراحل معلقا عليها: "الدوام لله أخي وصديقي الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض"، ولم يشير إلى موعد تشييع الجنازة أو العزاء.

يذكر أن الفنان محمود بشير تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة خلال الساعات الأخيرة، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

محمود بشير ممثل مصري، من مواليد 9 مارس عام 1950، إذ كان من أشهر أعماله، مسلسل: "لن أعيش في جلباب أبي في عام 1996، وحديث الصباح والمساء عام 2001، والليل وآخره 2003، وعباس الأبيض في اليوم الأسود 2004، وأهو ده اللي صار 2019".

محمود بشير وفاة الفنان محمود بشير وفاة محمود بشير وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض

