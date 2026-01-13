غدا.. أحمد السقا ضيف برنامج "فضفضت أوي" على Watch it

كتبت- منال الجيوشي

يحل النجم أحمد السقا ضيفا على المخرج معتز التوني، مساء غد الأربعاء، في حلقة جديدة من برنامج "فضفضت أوي"، على منصة Watch it الرقمية.

البرنامج أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضاف عدد من كبار النجوم، أبرزهم: رامي إمام، عمرو يوسف، منة شلبي، كريم محمود عبدالعزيز، محمد ثروت.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا فيلم "أحمد وأحمد" بطولة: أحمد فهمي، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، رشدي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف.