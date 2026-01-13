بعد جراحة العمود الفقري موعد أول حفل لـ هاني شاكر

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الشركة المنظمة لحفل المطرب هاني شاكر، المقرر إقامته في أبو ظبي، عن تطور جديد، بعد خضوعه لجراحة في العمود الفقري.

وقامت الشركة، بالكشف عن الموعد الجديد للحفل، والذي كان من المقرر إقامته يوم 18 يناير، وكشفت في بوستر الدعاية عن مشاركة هاني شاكر، في تقديمه يوم 29 يناير، مشاركة المطرب اللبناني وائل جسار، في أرينا أبو ظبي.

ويخضع المطرب هاني شاكر، للراحة في منزله، عقب خضوعه لجراحة في إحدى فقرات العمود الفقري.

وقدم المطرب هاني شاكر، اعتذاره عن تأجيل حفله الذي من المقرر إقامته يوم 23 يناير في مسرح تياترو أركان، بسبب ظروفه الصحية.