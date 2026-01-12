إعلان

"مشتغلتهاش قبل كدا".. ماجد الكدواني يكشف تفاصيل مشاركته الأولى في رمضان 2026

كتب : معتز عباس

09:42 م 12/01/2026

الفنان ماجد الكدواني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف النجم ماجد الكدواني عن تفاصيل أولى تجاربه الدرامية هذا العام في دراما رمضان 2026.

وتحدث ماجد الكدواني، خلال ظهوره ضيفا على قناة cbc الفضائية، للحديث عن مسلسله الجديد كان ياما كان، قائلًا: "شغل رمضان له مشاهدة خاصة والناس بتهتم وتتجمع، أنا بخاف من الزحمة والمنافسات".

وأضاف: "مسلسل كان ياما كان هتبقى تجربة جديدة ليا في رمضان مشتغلتهاش قبل كدا، أنا بقول يارب نقدر نوصل للناس ونحترم الجمهور ونمتع مشاعركم".

يشارك الفنان ماجد الكدواني في رمضان 2026 بمسلسل "كان ياما كان"، الذي يضم نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم يسرا اللوزي، عارفة عبد الرسول، نهى عابدين، يوسف عمر، تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

اقرأ أيضا..

إيرادات الأحد.. "إن غاب القط" يحافظ على الصدارة و"الست" بالمركز السابع

غدا.. نجوم "ده صوت إيه ده" يحتفلون بالفيلم في عرض خاص

ماجد الكدواني دراما رمضان 2026 قناة CBC الفضائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مي سليم تنشر صورًا لها داخل الجيم بملابس رياضية جريئة
زووم

مي سليم تنشر صورًا لها داخل الجيم بملابس رياضية جريئة
خبير استراتيجي: "طائرة يوم القيامة" الأمريكية أخطر أدوات الردع
أخبار مصر

خبير استراتيجي: "طائرة يوم القيامة" الأمريكية أخطر أدوات الردع
منها أوركيد الشبح.. 20 صورة لأجمل ورود نادرة حول العالم
علاقات

منها أوركيد الشبح.. 20 صورة لأجمل ورود نادرة حول العالم
كيف أنهى "المؤهل الجامعي" أسطورة رمضان صبحي؟.. |حيثيات الحكم
حوادث وقضايا

كيف أنهى "المؤهل الجامعي" أسطورة رمضان صبحي؟.. |حيثيات الحكم
هشام بدوي: أعضاء مجلس النواب جميعًا مستأمنون على مصالح الوطن
مصراوى TV

هشام بدوي: أعضاء مجلس النواب جميعًا مستأمنون على مصالح الوطن

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)