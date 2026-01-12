كشف النجم ماجد الكدواني عن تفاصيل أولى تجاربه الدرامية هذا العام في دراما رمضان 2026.

وتحدث ماجد الكدواني، خلال ظهوره ضيفا على قناة cbc الفضائية، للحديث عن مسلسله الجديد كان ياما كان، قائلًا: "شغل رمضان له مشاهدة خاصة والناس بتهتم وتتجمع، أنا بخاف من الزحمة والمنافسات".

وأضاف: "مسلسل كان ياما كان هتبقى تجربة جديدة ليا في رمضان مشتغلتهاش قبل كدا، أنا بقول يارب نقدر نوصل للناس ونحترم الجمهور ونمتع مشاعركم".

يشارك الفنان ماجد الكدواني في رمضان 2026 بمسلسل "كان ياما كان"، الذي يضم نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم يسرا اللوزي، عارفة عبد الرسول، نهى عابدين، يوسف عمر، تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

