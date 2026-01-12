دخل الممثل البرازيلي، واجنر مورا التاريخ من أوسع أبوابه بعد فوزه بجائزة "أفضل ممثل" عن فيلم الدراما "The Secret Agent" الفائز بجائزة "أفضل فيلم أجنبي في العام"، ليصبح أول برازيلي يفوز بهذه الجائزة، بحفل توزيع جوائز جولدن جلوبز في نسخته الـ 83 هذا العام، الذي أقيم بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

شهد الحفل حضور أبرز النجوم هم: ليوناردو دي كابريو، أريانا جراندي، جينيفر لوبيز، جينيفر لورانس، تيموثي شالاميه، كايلي جينر، مايكل بي جودرن، جوليا روبرتس، إيما ستون، جورج وأمل كلوني، سيلينا جوميز.

كما حرص على الحضور كل من: جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو، كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، جينيفر لورانس، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

تنافست العديد من أبرز الأعمال التي تم عرضها طوال عام 2025، التي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين النقدي والجماهيري وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج، وشهدت هذه الأعمال منافسة شرسة على الأفضل وسط تصويت الجمهور والنقاد من مختلف أنحاء العالم.

وقدمت الحفل هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.