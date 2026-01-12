إعلان

أبرزهم "دي كابريو وجينيفر لوبيز".. صورة النجوم في حفل جوائز جولدن جلوبز 2026

كتب : مصراوي

06:25 ص 12/01/2026
    النجمة العالمية جينيفر لوبيز
    تيموثي شالاميه وكايلي جينر
    جينيفر لوبيز على الريد كاربت
    تيموثي شالاميه وكايلي جينر
    جورج كلوني وأمل علم الدين
    جورج كلوني وأمل علم الدين على الريد كاربت
    جوليا روبرتس على الريد كاربت (1)
    فريق عمل فيلم صوت هند رجب
    تيانا تايلور
    ليتون ميستر على الريد كاربت
    ستيلان سكارسجارد أفضل ممثل مساعد
    النجمة ليتون ميستر
    مقدمة الحفل نيكي جلاسر
    كواليس حفل توزيع جوائز جولدن حلوب
    نيك جوناس وبريانكا شوبرا
    ماري بيث بارون
    جينا أورتيجا
    أريانا جراندي
    بريتني سنو
    نيك جوناس وبريانكا شوبرا على الريد كاربت
    جو كيري
    مارك رافلو
    ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

كتب- مروان الطيب:

حضر عدد كبير من النجوم وصناع السينما والدراما التلفويونية، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ83 هذا العام، الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

شهد الحفل حضور أبرز النجوم هما: ليوناردو دي كابريو، أريانا جراندي، جينيفر لوبيز، جينيفر لورانس، تيموثي شالاميه، كايلي جينر، مايكل بي جودرن، جوليا روبرتس، إيما ستون، جورج وأمل كلوني، سيلينا جوميز.

كما حرص على الحضور كلا من: جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو، كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، لوران، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

تنافست العديد من أبرز الأعمال التي تم عرضها طوال عام 2025، التي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين النقدي والجماهيري وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج، وشهدت هذه الأعمال منافسة شرسة على الأفضل وسط تصويت الجمهور والنقاد من مختلف أنحاء العالم.

وقدمت الحفل هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.

اقرأ أيضا:

نجوم هوليوود يتألقون على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026- صور

تيانا تايلور تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل جولدن جلوب 2026

حفل جولدن جلوبز حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز 2026 ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب جوائز جولدن جلوب 2026 حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026 حفل جولدن جلوب 2026 جولدن جلوب 2026

