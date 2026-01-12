كتب- مروان الطيب:

حضر عدد كبير من النجوم وصناع السينما والدراما التلفويونية، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ83 هذا العام، الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

شهد الحفل حضور أبرز النجوم هما: ليوناردو دي كابريو، أريانا جراندي، جينيفر لوبيز، جينيفر لورانس، تيموثي شالاميه، كايلي جينر، مايكل بي جودرن، جوليا روبرتس، إيما ستون، جورج وأمل كلوني، سيلينا جوميز.

كما حرص على الحضور كلا من: جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو، كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، لوران، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

تنافست العديد من أبرز الأعمال التي تم عرضها طوال عام 2025، التي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين النقدي والجماهيري وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج، وشهدت هذه الأعمال منافسة شرسة على الأفضل وسط تصويت الجمهور والنقاد من مختلف أنحاء العالم.

وقدمت الحفل هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.

اقرأ أيضا:

نجوم هوليوود يتألقون على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026- صور

تيانا تايلور تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل جولدن جلوب 2026



