"كفاية وعيب".. شمس البارودي تحذر من صفحة تحمل اسمها

كتب : سهيلة أسامة

12:43 م 11/01/2026

شمس البارودي

كتبت- سهيلة أسامة:

حذرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي من صفحة تحمل اسم "محبي شمس البارودي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأعادت نشر منشور منها ضم مقطع صوتي للفنان الراحل حسن يوسف يتحدث خلاله عن تفاصيل يومه وعلاقته بزوجته.

وأوضحت شمس البارودي أن الصفحة لا تمت لها بصلة، وتستغل اسمها، وكتبت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "الناشر للحديث ده لحبيبي، وحاطت الصورة دي مش أنا، ده شخص عامل صفحة باسمي (محبي شمس البارودي)".

وتابعت: "أنا صفحتي باسمي المركب مش اسم العائلة، اسمي شمس الملوك، الشخص المصمم يستغل اسمي، وبقوله أظن كفاية بقى، عيب، وأؤكد صورة صفحتي الحقيقية عليها قطتي حاطة دماغها على المصحف".

يذكر أن الفنان حسن يوسف زوج الفنانة المعتزلة شمس البارودي، رحل عن عالمنا في أكتوبر 2024.

