نور عامر منيب تنعى الفنان عمرو ستين خطيب شقيقتها مريم

كتب - معتز عباس:

نعت نور عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، المطرب الشاب عمرو ستين، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكتبت نور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ""إنا لله وإنا إليه راجعون، زوج أختي مريم عامر منيب، عمرو ستين، في ذمة الله".

أعلن الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وفاة الفنان عمرو ستين.

يُذكر أن الفنان الراحل عمرو ستين كان طرح ألبومه الأول الذي تضمن 10 أغنيات، هي: "أجمل حاجة"، "متعمليش حسابك"، "كدب إحساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقى في كده"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، و"ولا نسيتها".

وتعاون ستين في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، من بينهم محمد يحيى، رامي جمال، تامر علي، ومدحت الفار، ويعد هذا الألبوم شكل بداية مسيرته الفنية.

