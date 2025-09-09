إعلان

فيديو..داليدا خليل تستعد لحفل زفافها اليوم في لبنان

08:32 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    داليدا خليل تستعد لحفل زفافها (5)
  • عرض 8 صورة
    داليدا خليل تستعد لحفل زفافها (4)
  • عرض 8 صورة
    داليدا خليل تستعد لحفل زفافها (3)
  • عرض 8 صورة
    داليدا خليل تستعد لحفل زفافها (6)
  • عرض 8 صورة
    داليدا خليل تستعد لحفل زفافها (1)
  • عرض 8 صورة
    داليدا خليل تستعد لحفل زفافها (2)
  • عرض 8 صورة
    داليدا خليل تستعد لحفل زفافها (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة اللبنانية داليدا خليل استعداداتها لحفل زفافها، والمقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء في لبنان، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين.


نشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، ظهرت خلاله داليدا وهي تقوم بعدد من البروفات بفستان الزفاف.


احتفلت الفنانة داليدا خليل مؤخرا بتوديع العزوبية، حيث أقامت حفل عائلي اقتصر على وجود عدد من صديقاتها وسط أجواء احتفالية.

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئتها بمناسبة حفل الزفاف منهم الفنانة نادين الراسي التي أعادت نشر مقطع فيديو من كواليس الاحتفال عبر حسابها على انستجرام.


يذكر أن اخر مشركات داليدا خليل الفنية بمسلسل "تحت الأرض: موسم حار" وعرض مطلع شهر مارس الماضي.




داليدا حفل زفافها لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة