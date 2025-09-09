فيديو..داليدا خليل تستعد لحفل زفافها اليوم في لبنان

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة اللبنانية داليدا خليل استعداداتها لحفل زفافها، والمقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء في لبنان، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين.



نشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، ظهرت خلاله داليدا وهي تقوم بعدد من البروفات بفستان الزفاف.



احتفلت الفنانة داليدا خليل مؤخرا بتوديع العزوبية، حيث أقامت حفل عائلي اقتصر على وجود عدد من صديقاتها وسط أجواء احتفالية.

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئتها بمناسبة حفل الزفاف منهم الفنانة نادين الراسي التي أعادت نشر مقطع فيديو من كواليس الاحتفال عبر حسابها على انستجرام.



يذكر أن اخر مشركات داليدا خليل الفنية بمسلسل "تحت الأرض: موسم حار" وعرض مطلع شهر مارس الماضي.







