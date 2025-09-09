كتبت- منال الجيوشي

يواصل الثنائي نور إيهاب ويوسف عمر، تصوير الحكاية السابعة والأخيرة من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، وهي من تأليف أدهم أبو ذكري، و إخراج محمود زهران، ومن المقرر عرضها على قنوات dmc، ومنصتي watch it وشاهد.

ويعرض حاليا من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حكاية "الوكيل"، بطولة مراد مكرم، محسن محيي الدين، أحمد فهيم، تامر فرج، محمد طعيمة وبسنت النبراوي، ومن تأليف محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران.

يضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" 7 حكايات، وتقدم كل حكاية في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، والمسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.