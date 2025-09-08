بالصور.. نجوم الفن مع أبنائهم في "أول يوم مدرسة"

كتبت- منال الجيوشي

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم، صور بصحبة أبنائهم في "أول يوم مدرسة"

ونشرت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بابنتها زينة، وابنها مالك

وعلقت: "أول يوم جامعة، أول يوم مدرسة، يا رب سنة جديدة سعيدة مليانة نجاح وستر وخير ليكم يا كل حاجة في حياتي.. احفظهم يارب واحفظ كل الأولاد لأهاليهم كل سنة وأنتم طيبين"

ونشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، فيديو يجمعه بابنتيه، في أول يوم حضانة، وعلق: "أخيرا هرجع أنام في هدوء، النهاردة حسيت إن التعليم شيء مهم"

كما نشرت الإعلامية أسما شريف منير، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور تجمعها بابنتها لارا، في أول يوم مدرسة، وظهرت في الصور بالحجاب بعد إعلانها أمس ارتدائه

وكتبت: "بقالنا ١٢ سنة بناخد الصورة دي، كل سنة شكلنا بيتغير وكل سنة لارا تحب حاجات جديدة، وتكبر ما شاء الله، يا رب يجمعنا دايما ويخليها لينا ويبارك في عمرنا لحد ما توصل الجامعة آمين يا رب.. الحمد لله"