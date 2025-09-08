المخرج محمد سامي يعلن تحضيره لمسلسل"رد كليتي": "الأهم في مسيرتي الفنية"

كتب- هاني صابر:

أعلن المخرج محمد سامي، عن تحضيره لمسلسل جديد بعنوان "رد كليتي"، مؤكدا أنه سيكون الأعلى مشاهدة والأهم في مسيرته الفنية، وهو ما يعود به بعد تراجعه عن الاعتزال.

وكتب محمد سامي، عبر حسابه على فيسبوك: "رد كليتي" للمخرج محمد سامي .. بسم الله بكتب مسلسل جديد سيكون بأمر الله الأهم في مسيرتي الفنية والأعلى مشاهدة وجدل، حكاية جديدة لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني سواء عالمي أو محلي".

وتابع: "هصور إمتى ومين الأبطال وهينزل امتى؟، كل ده معرفهوش لسه ولا فبالي، اللي أعرفه أنه سيكون أرقى وأميز أعمالي وسيكون عمل يحترمه ويقدره كل بيت عربي، إدعولي يخلص بنفس القوة اللي بدأ معايا بيها".

واستكمل: "اللي مفرحني في العمل ده، اني كنت بحاول ألاقي معادلة صعبة جدا بالنسبالي وهي إزاي العمل الجماهيري النهاردة بمتطلبات السوق يكون فني بحت زي أعمال كتير إتقدمت زمان من أساتذتنا وإزاي أقدر أخد موضوع يهم المجتمع لقوة الجذب اللي إعتادها الجمهور العربي مني ومتبقاش مشاهداته محدودة أو نخبوي مع إحترامي لمحبي الأعمال النخبوية".

وأضاف: "و إزاي أغير تماما عن كل حاجة قدمتها وأعمل بنصيحة الأستاذ طارق الشناوي و هي التغيير قبل تشبع الجمهور والحمد لله لقيت ده في مشروعي الجديد، الله الموفق ويكمل إن شاء الله على خير".