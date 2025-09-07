داليا البحيري: الصحة نعمة كبيرة لا يشعر بها إلا من يفقدها

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة داليا البحيري صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلّقت داليا على الصور: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، الصحة نعمة كبيرة ما بيحسش بيها إلا اللي بيفقدها ولو لوقت قصير.. ربنا يديم عليكم الستر والصحة وراحة البال".

يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وإخراج جمال عبدالحميد.

