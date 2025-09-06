"صوت هند رجب" يحظى بدعم النقاد والجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي

كتبت- منى الموجي:

شهد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، العرض العالمي الأول لفيلم "صوت هند رجب" من تأليف وإخراج التونسية كوثر بن هنية، وذلك في إضاءة سينمائية على مأساة الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي حاصرتها دبابات إسرائيلية، وتوسّلت مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لساعات عبر الهاتف لإنقاذها بعد مقتل عمها وعمّتها وثلاثة من أبناء عمومتها في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم.

وفور انتهاء عرض الفيلم الذي استمر لـ 90 دقيقة، وقف الحضور وشرعوا بالتصفيق لأكثر من 20 دقيقة متواصلة، في تعبيرٍ عفوي عن حالة التعاطف والمشاعر المتأججة التي ملأت القاعة بأسرها، كما حظي بدعم النقاد.

جاء الفيلم من إنتاج كل من المنتج التونسي الحاصل على العديد من الجوائز العالمية نديم شيخ روحه، والمنتج العالمي الحاصل على جائزة الأوسكار جيم ويلسون، والمنتجة الكندية الحاصلة على جائزة الأوسكار وجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام أوديسا راي. وانضمت "استويوهات MBC" كمنتج تنفيذي للفيلم، إلى جانب أسماء عالمية كبيرة في قطاع السينما، منهم: نجم هوليوود براد بيت، ونجم هوليوود خواكين فينيكس، وصانع الأفلام والمخرج المكسيكي الشهير الحاصل على أربع جوائز أوسكار وثلاث جوائز جولدن جلوب وسبع جوائز BAFTA ألفونسو كوارون، والنجمة الأمريكية المرشحة لجائزتي أوسكار وجائزتي جولدن جلوب وجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام روني مارا التي حضرت العرض الأول للفيلم في فينيسيا.

وخلال المؤتمر الصحفي للعرض الأول للفيلم، قالت كوثر بن هنية مؤلفة ومخرجة الفيلم للصحفيين: "لقد رأينا أن الرواية السائدة حول العالم هي أن من يموتون في غزة هم مجرد ضحايا جانبية. إن هذا أمرٌ لا يمتّ للإنسانية بأي صلة. ولهذا السبب، تُعدّ السينما والفن وجميع أشكال التعبير الأخرى بالغة الأهمية، لمنح هؤلاء الناس صوتًا ووجهًا".

في هذا السياق، أوضحت سمر عقروق، المديرة العامة للإنتاج ولاستوديوهات MBC: "نحن فخورون بالدعم الذي قدمناه لفيلم (صوت هند رجب) وبصفتنا أحد المنتجين المنفذين. جاءت هذه الخطوة انطلاقاً من التزام استوديوهات MBC بسرد القصص العربية من خلال صناعة محتوى سينمائي وتليفزيوني راقٍ يتمتع بمواصفات عالمية ويتيح إيصال قصصنا وسرديتنا ووجهة نظرنا إلى العالم بأسره."

وختمت سمر: "حمل هذا الفيلم قصة إنسانية عميقة تتجاوز الحدود والانقسامات، بل وحتى ضجيج العناوين الرئيسية، فهو يخاطب الجوهر الإنساني المشترك للبشر. لقد أثّرت قصة هند في العالم بأسره، لذا آثرنا التعامل مع المشروع بمصداقية ونزاهة فنية، وقبل كل شيء بإنسانية. نحن في استوديوهات MBC نؤمن بقوة السرد القصصي ودوره في تسليط الضوء على القصص الإنسانية التي لم تُروَ، وهذا الفيلم يُجسّد تلك القيمة بكل صدق وأمانة".

ومن المقرر أن يشارك فيلم "صوت هند رجب" في عروض أولى عالمية قادمة في تورونتو/كندا، ولندن/المملكة المتحدة، وسان سيباستيان/إسبانيا.

فيلم "صوت هند رجب" بطولة: سجى الكيلاني، معتز ملحيس، كلارا خوري، عامر حليحل، موسيقى: أمين بوحافة، إخراج كوثر بن هنية.