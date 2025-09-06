إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هاجر أحمد

ظهرت الفنانة هاجر أحمد، بإطلالة صيفية أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام.

مي كساب

الفنانة مي كساب ظهرت مع زوجها "أوكا" داخل حمام سباحة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي عمر

وثقت الفنانة مي عمر، رحلتها الصيفية مع زوجها المخرج محمد سامي بصور نشرتها عبر حسابها على إنستجرام.

ميرهان حسين

خطفت الفنانة ميرهان حسين، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، مرتدية فستان بحر جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ثراء جبيل

شاركت الفنانة ثراء جبيل، متابعيها إطلالة جريئة لها تبرز تطور حملها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "طفلتي تكبر بداخلي، وقلبي يكبر بالفرح".

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خلف الكواليس".

ياسمين عبدالعزيز

ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بإطلالة "سيلفي" عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك داخل سيارتها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الوصول إلى البندقية".