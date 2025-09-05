إعلان

مي كساب تنشر صورا داخل حمام السباحة مع زوجها..والجمهور: "المايوه منين؟"

01:46 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي كساب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور لها مع زوجها "أوكا".

ونشرت مي، الصور التي ظهرت فيها داخل حمام سباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ده الحتة الحرشة النكتة النغشة الغيرة القفشة، الصلح النكشة التسبيلة التكشيرة، ساعات الدقن الشنابات، آه والله هم كل دول .. أغنيه من غير رجالة دلوقتي على اليوتيوب وجميع من المنصات الإلكترونية من فيلم آخر راجل في العالم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "المايوه منين؟، أحلى طلة، قمرين، الله يسعدكم، انتي جميلة".

يذكر أن، آخر أعمال مي كساب مسرحية "البقاء للأصيع" بطولة شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، أحمد فتحي، مروة أنور، وعرضت مؤخرًا ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، وذلك في رياض سيتي (بوليفارد سيتي) على مسرح محمد العلي.

مي كساب إنستجرام أوكا
