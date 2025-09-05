كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة بدرية طلبة، سر صمت وفاء عامر وعدم ردها على اتهامات تجارة الأعضاء، بالإضافة إلى موقفها من نقابة المهن التمثيلية في أزمتها الأخيرة.

وقالت بدرية، ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على "إم بي سي مصر": "وفاء عامر مردش عشان النقابة طلعت قالت أنا متضامنة مع وفاء عامر.. إنما أنا محدش تضامن معايا وكنت بطولي في وسط ناس بيتهموني بقتل زوجي.. أنا لو جبل هيتهز".

وتابعت: "يمكن اللي عملته النقابة شايفين إنهم كدا وقافين معايا.. الله أعلم، وانهم يعملوا اجتماع ويقولوا تعالي نحقق معاكي وأنا اتبسطت بده لأني وريتهم الفيديوهات دي قدام المحقق وكتب إن الفيديوهات دي مختزل منها ومش عيبي .. وده عيب اللي عمال يحفر ورا الفنانين وعايز يطلعهم كلهم وحشين، ودي بتاعت النقيب مش بتاعتي".

وأضافت: "وده اللي بقوله للنقابة.. لازم يكون فيه فريق دفاع عن الفنانين، آه عندنا المحامين بتوعنا، ولكن لازم يكون فيه رد على السوشيال ميديا للاهانة اللي بنتعرض لها".

وأختتمت: "اتهموني اني قتلت جوزي وخدت أعضائه.. ايه يا جماعة هي دي تهم عادية، أنا عندي أحفادي أطفال وبتسأل ، هرد اقولهم ايه، هقعد أشرح لهم".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة بدرية طلبة كانت بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.