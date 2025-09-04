بدرية طلبة:"أنا أصلا مدرسة فصل وحافظة القرآن كله" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة بدرية طلبة، أنها عملت كمدرسة بحياتها، مشيرة إلى أنها حافظة للقرآن الكريم كله.

وقالت بدرية، ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على "إم بي سي مصر": "أنا أصلا مدرسة فصل في جميع المواد لحد الصف الثالث الإبتدائي، وحافظة القرآن كله على مدار الخمس سنين الأولى في التعليم الابتدائي".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة بدرية طلبة كانت بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.