وفاة عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما

رحل اليوم الثلاثاء الدكتور عبد العليم زكي، رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما.

ونعت نقابة المهن السينمائية الراحل في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضاف البيان: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة الدكتور عبد العليم زكي، رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وشقيق الأستاذ محمد زكي رئيس قطاع الإنتاج بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات سابقًا. نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

وأعلنت النقابة موعد ومكان الجنازة، مؤكدة أنها ستقام غدًا الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

