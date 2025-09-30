طارق الشناوي ينتقد الزمالك: "لم يحسن استغلال الأخطاء والنتيجة عادلة"

علق الناقد الفني طارق الشناوي على فوز الأهلي أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكتب الشناوي عبر حسابه على "فيسبوك": "استحق الأهلي الفوز لأنه الأفضل، برغم بعض الأخطاء الدفاعية، بينما استحق الزمالك الهزيمة لأنه لم يحسن استغلال أخطاء الأهلي الدفاعية، النتيجة عادلة، والأهلي قادم بقوة وثبات، والزمالك سيتراجع أيضًا بقوة ولن يعرف الثبات".

وكان الأهلي حقق فوزًا مهمًا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

