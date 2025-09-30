إعلان

بفستان أبيض.. مي عُمر تخطف الأنظار والجمهور: "أجمل واحدة"

كتب : مصراوي

11:33 ص 30/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مي عمر
  • عرض 4 صورة
    مي عمر
  • عرض 4 صورة
    مي عمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة مي عُمر الأنظار، من خلال أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت مي الصورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بفستان أنيق باللون الأبيض، ووضعت مكياجًا هادئًا.

وتفاعل الجمهور مع الصورة، وجاءت بعض التعليقات: بسم الله ماشاء الله على الجمال"، "روح قلبي القمر"، "ده إنتي بجد ولا الجمال ده AI"، ماشاء الله حبيبتي"، "تخبلين"، أجمل واحدة".

يُذكر أن مي عُمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

اقرأ ايضًا:

عرض فيلم لا مؤاخذة في سينما زاوية اليوم

بفستان قصير وجرئ..ساندي علي تخطف الأنظار في شوارع باريس

بالصور.. كارمن بصيبص تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من رحلتها في روما

مي عمر اطلالة مي عمر فستان مي عمر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم