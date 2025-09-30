بفستان أبيض.. مي عُمر تخطف الأنظار والجمهور: "أجمل واحدة"

محمد سامي ينشر صورة رومانسية مع مي عمر على أنغام "إنتي الحتة بتاعتي"

خطفت الفنانة مي عُمر الأنظار، من خلال أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت مي الصورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بفستان أنيق باللون الأبيض، ووضعت مكياجًا هادئًا.

وتفاعل الجمهور مع الصورة، وجاءت بعض التعليقات: بسم الله ماشاء الله على الجمال"، "روح قلبي القمر"، "ده إنتي بجد ولا الجمال ده AI"، ماشاء الله حبيبتي"، "تخبلين"، أجمل واحدة".

يُذكر أن مي عُمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

