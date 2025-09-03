هكذا احتفلت ويزو بالمولد النبوي الشريف

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بالمولد النبوي الشريف.

وكتبت ويزو، عبر حسابها على إنستجرام: "اللهم بلغ مني الرسول السلام وأرزقني رؤيته في اليقظة والمنام فكريم رسول الله والله أكرمه فهل من فقير بين الكريمين يُحرموا.. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

وكانت آخر مشاركات ويزو مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كما تنتظر ويزو طرح فيلم "كابتن جاك" بالسينمات بطولة الفنان محمد ثروت، ومن إخراج شادي علي.