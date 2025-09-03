إعلان

هكذا احتفلت ويزو بالمولد النبوي الشريف

06:13 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الفنانة دينا محسن "ويزو"

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بالمولد النبوي الشريف.

وكتبت ويزو، عبر حسابها على إنستجرام: "اللهم بلغ مني الرسول السلام وأرزقني رؤيته في اليقظة والمنام فكريم رسول الله والله أكرمه فهل من فقير بين الكريمين يُحرموا.. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

وكانت آخر مشاركات ويزو مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كما تنتظر ويزو طرح فيلم "كابتن جاك" بالسينمات بطولة الفنان محمد ثروت، ومن إخراج شادي علي.

ويزو تحتفل بالمولد النبوي الشريف الفنانة دينا محسن دينا محسن على إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ