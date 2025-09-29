إعلان

بالصور.. آخر أيام شهر العسل لـ إميلي شاه ومينا مسعود من البرتغال

كتب- مروان الطيب:

09:27 م 29/09/2025
    مينا مسعود وإميلي شاه في البرتغال
    مينا مسعود وإميلي شاه في البرتغال
    مينا مسعود وإميلي شاه في البرتغال
    مينا مسعود وإميلي شاه في البرتغال
    مينا مسعود وإميلي شاه في البرتغال

كشفت الممثلة إميلي شاه عن نهاية شهر العسل مع زوجها النجم العالمي مينا مسعود، خلال وجودهما في بلدة كاسكايس في البرتغال.

نشرت إميلي شاه صورا عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام، خلال استمتاعهما بآخر أيامهما في البرتغال.

تعرضت الفنانة إميلي شاه لوعكة صحية مؤخرا بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

وكانت آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

يذكر أن مينا مسعود يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Tecie".

مينا مسعود إميلي شاه البرتغال

