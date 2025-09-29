بالصور.. ياسمين صبري تستمتع بآخر أيام الصيف في شوارع باريس

كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة ياسمين صبري الاستمتاع بآخر أيام إجازة الصيف، وتخوض جولة سياحية في شوارع باريس.

ونشرت ياسمين صبري ستوري "فيديو" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وساحرة.

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

